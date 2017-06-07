Путин ответил на вопрос Стоуна о геях в России

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Владимир Путин рассказал, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в душе с геем. Такой вопрос ему задал режиссер Оливер Стоун. Президент в ответ пошутил, что не стал бы "провоцировать" гея. Он подчеркнул, что на сексменьшинства в России не накладывается каких-либо дискриминационных ограничений.

Владимир Путин заявил, что представителей сексменьшинств в России не притесняют, но добавил, что в душ с геем он не пошел бы, передает "МИР 24" со ссылкой на Bloomberg.

В беседе с президентом Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди детей. Режиссер спросил президента, не видит ли он в этом законе признаков дискриминации. Путин ответил, что геев в России никто не притесняет.

После этого Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы он оказался на подводной лодке в одном душе с гомосексуалом. В ответ Путин засмеялся и сказал: "Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо".

Документальный фильм о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня.

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