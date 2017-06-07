Путин ввел уголовную ответственность за создание "групп смерти"

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Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение детей к суициду. В частности, это касается создания в интернете так называемых "групп смерти". Поправки, внесенные в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы страны, в частности, переводят доведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" в Сети, которые призывают несовершеннолетних к самоубийству. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон вносит изменения в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы России. Они дополняются статьями 110.1 и 110.2 ("Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства").

Устанавливается максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних. При этом, в случае, если организатор преступной деятельности добровольно прекратит ее, а также начнет активно помогать раскрытию и пресечению преступлений этой категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.