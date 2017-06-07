В Москве появился автомат по покупке лайков в соцсетях

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В ТЦ "Охотный ряд" появился автомат по покупке лайков и подписчиков в соцсетях. Функция доступна для пользователей "ВКонтакте" и Instagram. Согласно прейскуранту, за 100 подписчиков необходимо заплатить 100 рублей, а 100 лайков обойдутся покупателю в 50 рублей.

В торговом центре "Охотный ряд" в столице появился автомат, через который пользователи соцсетей "ВКонтакте" и Instagram за деньги могут купить себе лайки и подписчиков. Об этом сообщает "Русская планета".

ТЦ Охотный ряд... напечатай фото, купи лайки pic.twitter.com/tsPhEKfBkn — Саша Усольцев (@usolt) 7 июня 2017 г.

"Согласно прейскуранту, установленному на автомате, за 100 подписчиков необходимо заплатить 100 рублей, а 100 лайков обойдутся покупателю в 50 рублей", - говорится в сообщении.

Раньше в столичных торговых центрах уже стояли подобные аппараты, однако в них можно было только распечатать фотографии из социальных сетей. При этом пока не уточняется, действительно ли работает новая функция покупки лайков и подписчиков.