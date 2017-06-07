Лавров может встретиться с Могерини в июле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в июле. Как сообщил посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, такая возможность в настоящее время обсуждается сторонами.

Россия и Евросоюз обсуждают возможность встречи глав дипломатических ведомств Сергея Лаврова и Федерики Могерини. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на посла ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса.

"Возможность встречи Лаврова и Могерини сегодня обсуждается Евросоюзом и Россией. Речь идет об июле", - сказал он.

Накануне в Министерстве иностранных дел Бельгии сообщили, что ожидают визита Лаврова в Брюсель 12 июля. По словам официального представителя ведомства Дидье Вандерхассельта, в бельгийском МИД планируют только двустороннюю встречу, и не осведомлены о других планах российского министра в столице Евросоюза.

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