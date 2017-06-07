Собянин учредил гранты поликлиникам за работу по раннему выявлению онкологии

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Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов для поликлиник, работающих над выявлением онкологических заболеваний.

Лучшие поликлиники, осуществляющие диагностику и исследование онкологических заболеваний, получат гранты. Такое постановление в среду принял мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает "ТВ Центр".

Отмечается, что субсидии будут присуждаться медицинским учреждениям дважды в год в шести категориях. Выбирать лучших будет Департамент здравоохранения города. А поликлиники, получившие денежное пособие, должны будут потратить его на повышение оплаты труда врачей и медперсонала. Предполагается, что выделение грантов создаст дополнительные стимулы для врачей быть внимательнее во время работы с пациентами из группы риска и чаще выявлять онкологические заболевания именно на ранних стадиях.