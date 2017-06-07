Россияне назвали главные жизненные приоритеты
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Россияне назвали семью, здоровье и безопасность основными жизненными ценностями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Россияне называют своими главными жизненными ценностями здоровье, семейное благополучие и личную безопасность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, пишет "Ридус".
Россияне также выделили социальную инфраструктуру и состояние экологии в местах проживания, материальное благосостояние, общение с близкими и друзьями, а также достижение поставленных целей.
Меньше всего внимания россияне уделяют карьерному росту, участию в общественной и политической жизни, положению в обществе, творчеству и досугу.
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