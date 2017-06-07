В Госдуму внесли законопроект о смене гимна России на "Боже, Царя храни!"

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о замене гимна России на "Боже, Царя храни!". По их мнению, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о смене государственного гимна России на "Боже, Царя храни!". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу документов нижней палаты парламента.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, нынешний гимн "Россия – священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна. Депутаты считают, что он так и не стал символом, который объединяет россиян, и утверждение новой песни позволит достичь исторической преемственности.

В 1834 году император Николай I своим указом утвердил гимн "Боже, Царя храни!". Он применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

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