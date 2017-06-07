Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром
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Союз Коморских Островов объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страна стала десятой, разорвавшей дипотношения с Дохой. Ранее отношения с Катаром разорвала Мавритания. Эмират обвиняют в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.
Союз Коморских Островов объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, передает ТАСС со ссылкой на SAP.
По данным саудовского агентства, соответствующее заявление Министерства иностранных дел и международного сотрудничества по делам коморцев за рубежом было направлено в посольство Катара в Морони (столица Коморских островов). Решение вступает в силу со среды. Страна стала десятой, разорвавшей дипотношения с Дохой.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания.
Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что власти Катара выплатили террористическим группировкам и иранским спецслужбам около миллиарда долларов в виде выкупа за освобождение членов королевской семьи из заложников.
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