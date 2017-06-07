Число жертв лондонского теракта возросло до 8 человек

Теги: Теракт великобритания франция жертвы

Число жертв лондонского теракта, произошедшего 3 июня, возросло до восьми человек. Об этом сообщила Британская полиция. Восьмым погибшим стал француз Ксавье Тома, тело которого нашли в Темзе.

Скотланд-Ярд сообщил об увеличении количества жертв лондонского теракта 3 июня, передает ТАСС.

"Детективы подтвердили, что число погибших в результате нападения в настоящий момент составляет восемь человек", - говорится в заявлении полиции.

Ранее в Темзе был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, он принадлежит 45-летнему французу Ксавье Тома, который числился пропавшим после теракта. Идентификация личности пока не состоялась, но родственников Тома уже проинформировали. Всего в лондонской трагедии погибли три гражданина Франции, еще восемь пострадали.

3 июня трое террористов на автомобиле наехали на толпу в районе Лондонского моста, затем доехали до рынка Боро-маркет и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли восемь человек, 48 госпитализировали. Террористов ликвидировала полиция.

Читайте также:

В результате двойного теракта в Иране погибли 12 человек

Полиция арестовала 12 подозреваемых по делу о теракте в Лондоне