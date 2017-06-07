Найдены обломки пропавшего в Мьянме военного самолета

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Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета Shaanxi Y-8 найдены в Андаманском море. Он перевозил 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Лайнер вылетел 7 июня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.

В Андаманском море найдены обломки пропавшего с радаров военного самолета Shaanxi Y-8 в Мьянме, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальный источник.

#BREAKING Debris from Myanmar military plane found in sea, official says — AFP news agency (@AFP) 7 июня 2017 г.

Самолет летел с островов Мьей в город Янгон и пропал с радаров над морем в 20 милях западнее города Давэй. На его борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Власти Мьянмы организовали поисково-спасательная операция с участием шести морских судов и трех самолетов.