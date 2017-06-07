Савченко предложила уничтожить депутатов Рады и членов правительства

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Украинцам жилось бы гораздо лучше без правителей прежних лет, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко. По ее словам, украинские власти не готовы умирать за народ, хотя сами продолжают посылать людей на смерть. В итоге она предложила уничтожить около тысячи человек, включая депутатов Рады, членов кабмина, а также людей из администрации президента страны.

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко отметила, что жителям страны будет гораздо легче жить, если не станет правителей прежних лет. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

По ее словам, власти страны продолжают посылать украинцев на смерть, хотя сами не готовы умирать за народ. В итоге бывшая летчица подчеркнула, что ситуация на Украине станет гораздо лучше, если принести в жертву тех, кто сейчас находится у власти в стране.

"450 [человек] в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче", — подчеркнула Савченко.

В мае СМИ сообщили, что Савченко якобы назвала украинских военных быдлом и отребьем. Заявление было опубликовано на странице в ВК с именем "Надiя Савченко".

Ранее депутат уже не раз обрушивалась с критикой на действующих и бывших правителей Украины. В частности, президента страны Петра Порошенко она назвала виновным в гибели военнослужащих в Донбассе.