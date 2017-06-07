Подозреваемому в убийстве 9 человек под Тверью предъявили обвинение

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Сергею Егорову, подозреваемому в убийстве девятерых человек в поселке Редкино Тверской области, предъявлено обвинение. В сообщении Следственного комитета указано, что "вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами".

Следствие предъявило обвинение Сергею Егорову, подозреваемому в массовом убийстве в садоводческом товариществе в поселке Редкино Тверской области.

"Вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз", - сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ночь на 4 июня в поселке Редкино произошло убийство девяти человек. 45-летний электрик Сергей Егоров, вооружившись карабином "Сайга", пришел на дачный участок к соседям, у которых было застолье, и убил их. Выжила только 21-летняя девушка, которая спряталась под одеялом, успев вызвать полицию. Егоров убил еще двух человек на соседнем участке, прежде чем его задержали.

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