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Сергей Собянин проведет прямой эфир с пользователями соцсети "ВКонтакте", в ходе которого ответит на различные вопросы граждан. Трансляция начнется 8 июня в 20:00 по московскому времени. Свои вопросы пользователи могут задать на официальной странице мэра "ВКонтакте".

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы пользователей "ВКонтакте". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Трансляция начнется 8 июня в 20:00 по московскому времени. Свои вопросы пользователи могут задать в комментариях под этой записью.

Ранее в 2016 году Собянин также проводил прямой интернет-эфир с пользователями популярной соцсети "ВКонтакте". В онлайн-режиме мэр ответил на вопросы, которые интересуют москвичей. Главными из них были развитие транспортной системы и инфраструктуры города в целом.