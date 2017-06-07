Трамп объявил кандидатуру на пост главы ФБР

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Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен выдвинуть кандидатуру бывшего помощника министра юстиции Кристофера Рэя на пост главы ФБР. По словам Трампа, это человек с безупречной репутацией. Кандидатуру Рэя должен одобрить Сенат Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру экс-помощника министра юстиции Кристофера Рэя на пост главы ФБР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2017 г.

"Я выдвину кандидатуру Кристофера Рэя - человека безупречной репутации - на пост директора ФБР. Подробности позже", - говорится в сообщении.

По закону, кандидатуру Рэя должен одобрить Сенат Конгресса США. Предыдущего главу ФБР Джеймса Коми Трамп отправил в отставку 9 мая в связи с недовольством его работой.

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