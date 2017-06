Трамп объявил кандидатуру на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру экс-помощника министра юстиции Кристофера Рэя на пост главы ФБР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.