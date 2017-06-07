В Москве задержали нетрезвого мужчину, бросавшегося на людей с ножом

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Сотрудники полиции задержали мужчину на Ленинском проспекте в Москве. Неизвестный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с ножом бросался на прохожих. Правоохранители успели пресечь хулиганские действия злоумышленника прежде, чем он успел кому-то навредить.

В Москве на Ленинском проспекте полиция задержала мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Мужчина отметился хулиганскими действиями возле дома №20 на Ленинском проспекте. На место происшествия после заявления прибыли сотрудники полиции. Они отобрали нож у мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, от действий злоумышленника никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.