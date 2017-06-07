Суд арестовал замгубернатора Курской области по делу о взятке
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Суд заключил под стражу до 4 августа замглавы Курской области Василия Зубкова по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в 2015 году он получил недвижимость стоимостью более миллиона рублей от строительной компании, которой нужно было получить заключение для ввода в эксплуатацию жилого дома с нарушениями.
Басманный суд Москвы арестовал до 4 августа вице-губернатора Курской области Василия Зубкова. Его обвиняют в получении взятки в виде недвижимости на один миллион рублей, передает "Интерфакс".
"Я признал вину и ни на кого не планирую давить в ходе следствия. Не знаю, что на меня нашло, и зачем я это делал", - сказал замгубернатора.
По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.
Ранее суд отправил под арест до 4 августа другого фигуранта дела - бизнесмена Александра Филимонова, который обвиняется в даче взятки в виде гаража замгубернатора.
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