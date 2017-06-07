Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о теракте в Лондоне

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Сатирический еженедельник Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в очередном номере журнала, посвященном теракту в Лондоне. Сама карикатура носит название "Мультикультурализм по-британски". При этом голова британского премьера произносит слова "Слишком много – это слишком много".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал очередной номер журнала, посвященный теракту в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

На его обложке изображена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, держащая под мышкой свою отрубленную голову. Сама карикатура носит название "Мультикультурализм по-британски". При этом голова Мэй произносит слова "Слишком много – это слишком много".

Кроме того, внутри номера опубликованы еще несколько карикатур. Одна из них называется "Британцы в шоке" и на ней изображена пара англичан, которые утверждают, что они "никогда не рисовали карикатур на пророка Мухаммеда".

В журнале также есть "советы по похудению от Исламского государства" (организация запрещена в России). Согласно одному из них, дается рекомендация "бегите быстрее" и внизу опубликован рисунок с испуганными людьми, которые бегут в направлении башни Биг-Бен – кто-то с сумкой, а кто-то с бокалом пива.

Поздно вечером 3 июня в центре Лондона произошел двойной теракт. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, а после этого преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие были ликвидированы.

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