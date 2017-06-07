Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку отчитал перебившую его журналистку CNN. Это произошло во время традиционного ежедневного общения с прессой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осадил перебившую его журналистку CNN во время традиционного ежедневного общения с прессой, передает РИА Новости.

Журналистка CNN поинтересовалась у Пескова о действиях российских хакеров, хотя чуть ранее пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения CNN о том, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который якобы спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе.

Песков начал отвечать снова на этот вопрос, но журналистка его перебила, спросив его мнение по поводу высказываний о контроле над интернетом. "Джил, это мой конференц-call, а не ваш", - пошутил Песков.

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