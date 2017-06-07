Самолеты ВВС США и НАТО провели разведку у российской границы

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Самолеты ВВС США и НАТО провели разведку вблизи Калининградской области. Временами они приближались на расстояние 50-60 километров к российской территории.

Два самолета ВВС США и самолет НАТО совершили разведывательные полеты у российских границ в Калининградской области.

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Внимание на это обратил "Интерфакс".

Стратегические разведывательные самолеты ВВС США подлетели к Калининградской области со стороны Польши и Балтики. В течение примерно трех часов они курсировали вдоль южной границы области. Временами самолеты приближались на расстояние 50-60 километров к российской территории.

Одновременно к юго-западу от границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши за российской территорией наблюдал натовский самолет.

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