Балетмейстер Мариинки умер во время визита к стоматологу

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СКР проводит проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева во время посещения стоматолога. Ранее некоторые СМИ сообщали, что мужчине внутривенно ввели обезболивающий препарат, после чего у него остановилось сердце.

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева на приеме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте регионального главка СКР.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств и причин смерти балетмейстера. Кроме того, специалисты изъяли медицинские документы и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Вихарев скончался во время посещения стоматолога в одной из клиник Санкт-Петербурга. Ему внутривенно ввели обезболивающий препарат, после чего мужчина перестал дышать и его сердце остановилось. В течение получаса балетмейстера пытались реанимировать, однако медикам не удалось его спасти.