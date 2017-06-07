ЛНР: 10 украинских военных погибли близ села Желобок

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При попытке прорыва на линии соприкосновения в районе поселка Желобок украинские военные потеряли до десяти человек убитыми. Об этом сообщила народная милиция ЛНР. После этого украинские силовики прекратили попытки наступления в Донбассе.

Народная милиция ЛНР сообщила, что вооруженные силы Украины потеряли до десяти человек при попытке прорыва на линии соприкосновения в районе поселка Желобок. После этого украинские силовики прекратили попытки наступления в Донбассе.

Об этом "Интерфаксу" заявил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что ранения получил один боец Народной милиции ЛНР, также был ранен один гражданский.

В свою очередь, пресс-служба штаба Антитеррористической операции, которую киевские власти ведут в Донбассе, в своем Facebook сообщила, что в результате столкновения с ополченцами погиб один военнослужащий, а семь получили ранения.

Ранее в ЛНР сообщали, что утром украинские военные силы перешли в наступление в направлении поселка Желобок, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

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