Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к двойному теракту в Тегеране

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Корпус стражей Исламской революции заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия. В результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия, передает Reuters.

7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Другая группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

Предварительно, террористы, напавшие на парламент Ирана, были переодеты в женскую одежду. Все четверо террористов, участвовавших в нападении, уничтожены. В результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения.

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