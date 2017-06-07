Птичий грипп выявлен в мясе индейки на складе сети Metro Cash & Carry

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Россельхознадзор выявил вирус птичьего гриппа в продукции в подмосковном распределительном центре ООО "Метро кэш энд Керри". Специалисты взяли несколько проб для исследования и обнаружили в мясе индейки генетический материал вируса A/H5. В настоящее время по этому факту решается вопрос о возбуждении административного дела.

При проведении проверки подмосковного распределительного центра ООО "Метро кэш энд Керри" в продукции птицеводства обнаружили вирус птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

"Проведена внеплановая проверка распределительного центра, осуществляющего хранение и логистику сети ООО "Метро кэш энд Керри". В ходе проверки управлением была обнаружена продукция животного происхождения - мясо птицы (индейка), выработанная ООО "Евродон-ЮГ" (Октябрьский район Ростовской области), где ранее регистрировались вспышки гриппа птиц", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что данная продукция находилась на ответственном хранении, однако не проходила необходимых исследований. Впоследствии специалисты взяли несколько проб для исследования и выявили в мясе индейки генетический материал вируса A/H5. В настоящее время по этому факту решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении ООО "Метро кэш энд Керри".