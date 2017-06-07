Совфед обсудил защиту от зарубежного вмешательства в дела России

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Представители российских министерств и ведомств обсудили на слушаниях в Совете Федерации, как противостоять иностранному вмешательству во внутрироссийские дела. Актуальность подобной дискуссии отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, напомнив о предстоящих в скором времени в России президентских выборах.

В Совете Федерации будет создана комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает "ТВ Центр".

Сегодня этой проблеме были посвящены специальные слушания в верхней палате парламента. Ее председатель Валентина Матвиенко заявила, что наша страна столкнулась с открытыми, злонамеренными попытками воздействия, которые в конечном счете направлены на смену власти. По мнению спикера, Запад пытается ослабить Россию политически и экономически, повлиять на ее независимую внешнюю политику. При этом не прекращаются попытки демонизировать Россию, безосновательные обвинения ее во вмешательстве в ход выборов в США и других странах. Постоянно фиксируются информационные атаки, финансирование оппозиционных сил, распространение антироссийской пропаганды.

"Реальной социальной базы для раскачивания ситуации внутри России нет. Да, проблемы есть и проблем немало. Но правда и то, что годы президентства Путина заметно консолидировали общество, позволили гражданам поверить в свою страну, в свои силы. Поэтому наши недоброжелатели вынуждены усиливать акцент на внешнем давлении на Россию. Вводятся санкции, принимаются антироссийские резолюции и декларации, делаются попытки дискредитации российских дипломатов", - заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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