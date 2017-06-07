Боевики ИГ пригрозили устроить новые теракты в Иране

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Тегеран приходит в себя после крупнейшей за последние годы атаки террористов. Группа боевиков напала на парламент, а также на одну из главных святынь страны - мавзолей основателя Исламской республики аятоллы Хомейни. Ответственность за события уже взяло на себя ИГ. Боевики пригрозили утроить новые теракты в стране.

Выстрелы в иранском парламенте - Меджлисе - прозвучали около половины одиннадцатого утра, когда депутаты проводили пленарное заседание. Убив охранника, в здание прорвалась группа из четырёх вооружённых людей. Они открыли стрельбу по людям в коридорах и пресс-центре. Один из боевиков, высунувшись из окна четвёртого этажа, обстреливал прохожих на улице. Позже в Сеть попадёт вот это видео, снятое самими нападавшими. Лежащий на полу окровавленный мужчина не подаёт признаков жизни. За кадром слышны звуки сигнализации и выстрелы. Несмотря на происходящее в здании, спикер Меджлиса Али Лариджани не стал прерывать заседание, передает "ТВ Центр".

"Я хочу сказать вам спасибо за то, что в этой непростой ситуации сохраняете спокойствие! Иран является центром активной и успешной борьбы с терроризмом. Экстремисты пытаются подорвать эту деятельность, однако трусливым агрессорам не справиться с силами безопасности нашей страны", - заявил Лариджани.

Через считанные минуты на место происшествия прибыли силовики. Здание, из которого то и дело доносились звуки беспорядочной стрельбы, оцепили. Вскоре террористы были заблокированы. Один из них, чтобы не попасть в руки полиции, совершил самоподрыв. Остальные его сообщники были ликвидированы силами безопасности.

Одновременно с атакой на парламент ещё одна группа боевиков устроила нападение на мавзолей основателя Ирана - имама Хомейни. Он находится южнее Тегерана. Трое неизвестных убили одного человека и ранили ещё пятерых, после чего смертница привела в действие взрывное устройство.

Второй нападавший покончил жизнь самоубийством. Уже известно, что он отравился цианидом. Ещё одну женщину удалось задержать. При ней нашли шесть гранат. По последним данным, в результате двойного теракта в Тегеране погибли 12 человек, более сорока получили ранения. Больницы города переведены на усиленный режим работы. Медики призывают жителей сдавать кровь для пострадавших.

"К нам доставили 17 пострадавших - это две женщины и 15 мужчин. Четырём потребовались срочные операции. Один из них уже здесь, в больнице, скончался от полученных ранений. У нас есть информация, что он работал в охране парламента", - сказал главный врач медицинского центра при Тегеранском университете Али Джафариан.

Ответственность за теракт в иранской столице уже взяло на себя запрещённое в России "Исламское государство". Боевики этой экстремистской группировки до сих пор ни разу не атаковали Иран. Кроме того, сегодняшний террористический акт стал для этой страны первым с участием смертников. Разведка Ирана сообщила, что на эту среду в Тегеране планировались три атаки. Но одну из них удалось предотвратить. Несколько человек, причастных к её подготовке, уже задержаны.

Оксана Фомичева, Сергей Псурцев и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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