Игра медведя на пианино попала на видео в США

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В американском штате Колорадо медведь забрался в жилой дом, начал метаться по гостиной и случайно сыграл на пианино.

Медведь-пианист попал в объектив камеры видеонаблюдения в США. В штате Колорадо дикий зверь проник в дом в поисках пищи и устроил на кухне погром, передает "ТВ Центр".

Он попал в жилище, по всей видимости, через окно. Пометавшись по комнате, медведь всем своим весом обрушился на пианино.

Хозяйка, когда вернулась домой, решила, что тут побывал грабитель, но установленная камера видеонаблюдения показала истинного виновника произошедшего.

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