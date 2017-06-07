Российские политологи оценили последствия удара США по Сирии

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Сирия обвиняет США в поддержке терроризма и призывает ООН привлечь проамериканскую коалицию к ответу. Об этом говорится в послании, которое официальный Дамаск направил в Совет Безопасности ООН. Накануне самолёты Международной коалиции во главе с США нанесли удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Эта атака, как отмечают в Дамаске, ещё раз показала, что цель Вашингтона - подорвать стойкость сирийской армии, затягивая войну.

Авиаудар западной коалиции во главе с США по позициям проправительственных сил в Сирии поставил под угрозу самих американских военных. Ответным ударом по позициям США в арабской республике уже пригрозил оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана. Атаку коалиции союзники назвали "трусливой агрессией". Тон нашего МИД был куда более сдержанным, передает "ТВ Центр".

"Это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность САР. И вольно или невольно, но направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами. Кстати, была информация, что эти проправительственные силы выдвигались в соответствующий район для того, чтобы не допустить разрушения двух мостов, которые соединяли Сирию с Ираком. Их хотели взорвать и в итоге взорвали боевики ИГ" ("Исламское государство", организация запрещена на территории России), - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

И это в то время, когда готовятся штурм оплота террористов - города Ракки - в нашем Совете Федерации уверены, авиаудар коалиции - начало открытого военного конфликта. Россия требует созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. Удар пришелся на позиции проправительственных сил в районе Ат-Танф на северо-востоке страны. Двое военнослужащих погибли, более 15 ранены. Это уже вторая атака, предыдущая была 18 мая. И это при том, что официальный мандат на проведение военных действий в Сирии имеет только Россия.

"Весь мир знает о том, что в Сирии Россия присутствует в соответствии с нормами международного права, а, к сожалению, США не придерживаются необходимости учитывать все нормы международного права. К великому сожалению, публично они не артикулируют причины, по которым они наносят удары. Так, через некоторое время они пытаются оправдаться, а бывает и не пытаются", - сказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Вот и сейчас пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер лишь сухо отметил: президенту Трампу доложили о ситуации. Официальную причину авиаударов озвучили военные. Якобы проправительственные силы угрожали безопасности военной базы Ат-Танф, где американский спецназ тренирует отряды вооруженной оппозиции.

"Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф", - говорится в заявлении коалиции.

"Насчет объяснений, которые коалиция выдала, заявив, что эти проправительственные силы нарушили зоны деконфликтинга. Мне о таких зонах неизвестно. Наверное, речь идет об одностороннем установленных коалицией территориях, которые в одностороннем же порядке были объявлены зонами, где только коалиция может всем распоряжаться. Мы такие зоны признавать не можем", - сказал Лавров.

Все потому, что границы зон деэскалации, а также механизм контроля, на днях обсудят в Астане. Сирийский кризис возможно преодолеть лишь путем переговоров. Гарантом которых выступают Иран, Турция и наша страна. "Лекарство для Сирии", как выразился спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, можно найти только вместе с Россией. Подход согласован с легитимным правительством Сирии. Впрочем, именно это, полагают эксперты, американцев и не устраивает.

"По большому счету, коалиция, возглавляемая США, добивается свержения режима Башара Асада и установления в Сирии власти, лояльной США. Не является также большим секретом, что полная дефрагментация страны тоже вполне устраивает Вашингтон и их союзников по НАТО", - уверен военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Ослабить Дамаск является истинной целью западных союзников, считают политологи. В ход идут любые средства. Над Раккой, например, перед штурмом коалиция разбросала листовки. Адресат не ясен, а вот текст вполне недвусмысленный: "Это твой последний шанс. Промедление в уходе приводит к смерти. Ракка падет, времени у нее не осталось". Многие полагают, что таким образом союзники пытаются снять с себя ответственность за гибель мирного населения. Кроме того, авиаудар коалиции связывают и с недавним визитом Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Страны подписали соглашение о поставках оружия на 110 миллиардов долларов, и никто не гарантирует, что из Эр-Рияда винтовки, минометы и пулеметы не отправятся куда-то еще.

Матвей Шестаков, Андрей Булычёв, Павел Суменков, "ТВ Центр".

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