Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Катара

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В среду состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. В ходе диалога Сергей Лавров обсудил с Джавадом Зарифом дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Кроме того, министры обменялись мнениями по сирийской проблеме в целях подготовки к очередной встрече в Астане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор со своим коллегой из Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе диалога стороны обсудили дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Лавров и Зариф призвали все заинтересованные лица к диалогу для того, чтобы выработать решения в интересах сохранения мира и стабильности в арабском регионе.

Кроме того, министры обменялись мнениями по сирийской проблеме в целях подготовки к очередной встрече в Астане. Главы МИД России и Ирана также условились поддерживать тесные контакты в будущем, в частности в рамках предстоящих мероприятий по линии ШОС.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания, а в среду – Союз Коморских островов.

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