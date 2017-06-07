В разбившемся самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека

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122 человека, включая 15 детей, находились в транспортном самолете Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, рухнувшем в среду в океан. Об этом сообщается в официальном заявлении вооруженных сил республики.

122 человека, в том числе 15 детей, предположительно стали жертвами авиакатастрофы в Мьянме. Транспортный самолёт, принадлежавший вооружённым силам страны, пропал с экранов радаров сегодня утром вскоре после вылета из города Мьей, передает "ТВ Центр".

Позже обломки воздушного судна были обнаружены в Андаманском море. В поисково-спасательной операции участвуют 6 кораблей и 3 самолёта. Но, как сообщают местные телеканалы, признаков того, что кто-то мог выжить, нет.