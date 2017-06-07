Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

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Португальский футболист Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes. На втором месте рейтинга расположился американский баскетболист Леброн Джеймс, а на третьем - аргентинский футболист Лионель Месси.

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Об этом говорится на сайте издания.

За прошедший год нападающий сборной Португалии заработал 93 миллиона долларов. На втором месте рейтинга оказался американский баскетболист клуба НБА "Кливленд" Леброн Джеймс (86,2 миллиона). Тройку замкнул аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси (80 миллионов). Единственной женщиной, которая попала в этот список, стала американская теннисистка Серена Уильямс. Она оказалась на 51 месте с годовой прибылью в 27 миллионов долларов.

Криштиану Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем "Золотого мяча" как лучшему футболисту мира. Также он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории этого турнира. В прошлом году Роналду выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии.