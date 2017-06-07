Сборная России по футболу объявила состав на Кубок конфедераций

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Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций 2017 года. Всего в списке значатся 23 футболиста. Наша сборная на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (18 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщается на сайте РФС. Всего в списке значатся 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Маринато Гильерме ("Локомотив").

Защитники: Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак").

Полузащитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ерохин ("Ростов"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").

Нападающие: Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар"), Александр Бухаров ("Ростов"), Максим Канунников ("Рубин").

Кубок конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Наша сборная на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (18 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

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