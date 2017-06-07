Посольство России проверяет информацию об убийстве россиянина в США

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Посольство России в США связалось с Госдепом для получения дополнительной информации об убийстве в понедельник в Вашингтоне, предположительно, гражданина России. Ранее об этом сообщили СМИ.

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Посольство России в США обратилось за дополнительной информацией в Госдеп по вопросу убийства в США, предположительно, россиянина. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель посольства.

"По факту сообщений СМИ, консульский отдел посольства РФ в США обратился в госдеп за дополнительной информацией по происшествию", - заявил он.

По данным СМИ, убийство мужчины произошло в понедельник, 5 июня.