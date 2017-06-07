Поклонская о наличии квартиры в Донецке: это наглая ложь

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее нет незадекларированной квартиры в Донецке, о наличии которой ранее писали некоторые СМИ. Кроме того, она попросила прокуратуру разобраться, кто и на кого регистрировал эту собственность в 2010 году.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее нет незадекларированной квартиры в Донецке. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Поклонской, у нее были предположения, что так называемые борцы с коррупцией проводят расследования именно так. Она отметила, что никакой квартиры в Донецке у нее нет и быть не может. Кроме того, Поклонская заявила, что взяла свою фамилию в 2004 году и попросила прокуратуру разобраться, кто и на кого регистрировал эту собственность семь лет назад.

По информации некоторых СМИ, организация Transparency International выяснила, что депутат Госдумы не указала в своей декларации квартиру в Донецке. В госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет этой собственностью. В неофициальной биографии экс-прокурора говорится, что Дубровская - это ее девичья фамилия, но при этом документальных подтверждений этому факту нет.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International, после чего заместитель гендиректора организации Илья Шуманов сказал, что он "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

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