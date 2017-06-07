Иракский Курдистан объявил дату референдума о независимости
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Власти Иракского Курдистана объявили дату проведения референдума о независимости региона. По словам Хемина Хаврами, помощника президента Курдистана Масуда Барзани, плебисцит пройдет 25 сентября 2017 года.
Власти Иракского Курдистана анонсировали дату референдума о независимости региона, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
По словам Хемина Хаврами, помощника президента Курдистана Масуда Барзани, плебисцит пройдет 25 сентября 2017 года.
Ранее две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака.
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