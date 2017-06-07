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Убитый в американском штате Мэриленд подросток состоял на консульском учете в посольстве России в Вашингтоне. Ранее СМИ писали, что два подростка - 17-летний Сади Ади Наджар и 18-летний Артем Зиберов - были найдены мертвыми в машине с огнестрельными ранениями накануне церемонии вручения им дипломов.

Застреленный в США подросток состоял на учете в посольстве России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы выяснили, что он состоит у нас на консульском учете с 2009 года. Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства", - сказал руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

В среду газета The Washington Post опубликовала материал об убийстве в понедельник в прилегающем к столичному округу Колумбия штате Мэриленд 18-летнего подростка Артема Зиберова, который на днях закончил школу, и его одноклассника - 17-летнего Шади Ади Наджара.

Как отмечает издание, они скончались в результате многочисленных огнестрельных ранений, стрельбу по ним открыли, когда они садились в автомобиль.

Ранее посольство России в США связалось с Госдепом для получения дополнительной информации об убийстве.