Трамвай сошел с рельсов на северо-западе Москвы

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В Северном Тушине сошел с рельсов трамвай маршрута №6. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время остановлено движение трамваев между остановками "Метро "Сокол" и "Восточный мост".

Трамвай сошел с рельсов на северо-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"В районе дома 26 на улице Героев Панфиловцев сошел с рельсов трамвай маршрута №6. Остановлено движение трамваев между остановками "Метро "Сокол" и "Восточный мост", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия пострадавших нет. На место прибыли работники спецслужб. В настоящее время они занимаются устранением последствий аварии и возобновлением движения трамваев.