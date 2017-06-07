В Петербурге проверят клинику после смерти балетмейстера Мариинки

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Следственные органы Санкт-Петербурга проверяют одну из частных стоматологических клиник, на приеме в которой скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. Как удалось узнать журналистам, артисту проводили операцию под общим наркозом. Через несколько минут после введения препарата у него остановилось сердце. Пока непонятно, речь идет о несчастном случае или о преступной халатности.

Внезапная смерть заслуженного артиста России, балетмейстера Мариинского театра для его коллег стала шоком. Несколько дней назад этот жизнерадостный человек был полон творческих планов, а сегодня его портрет в траурной рамке. 55-летний Сергей Вихарев умер в стоматологическом кресле во время плановой операции по удалению зубов, передает "ТВ Центр".

Стоматологическая клиника, где произошла трагедия, достаточно известна в Петербурге. Она расположена почти в центре города, имеет представительный офис и широкую рекламу. Сегодня учреждение весь день закрыто, на вопросы о случившемся персонал не отвечает.

По данным СМИ, с Вихаревым работала бригада из двух штатных сотрудников клиники - врача и ассистента, а также приглашенного анестезиолога. Почему операция проводилась под общим наркозом, в результате чего остановилось сердце здорового мужчины, и была ли пациенту оказана реанимационная помощь - все это выясняет сейчас доследственная проверка.

Какой препарат ввели Сергею Вихареву в качестве наркоза - покажет биохимическая экспертиза. По неофициальной информации, в медикаментозный сон пациента ввели с помощью внутривенной инъекции "Пропофола". Это сильнодействующее снотворное, от неправильной его дозировки скончался американский король поп-музыки Майкл Джексон. У препарата есть ряд побочных эффектов - и об этом профессиональный врач не может не знать. В самой клинике, по всей видимости, проводят собственное расследование - ее руководство обещало сообщить общественности о результатах.

Многие специалисты в области стоматологии уже сейчас говорят: это общая беда всех частных зубоврачебных клиник, в отличие от государственных, анамнез пациента перед введением обезболивающего изучается не слишком детально. Зачастую врачи лишь стараются обеспечить пациенту как можно более комфортное лечение.

Сергей Вихарев всю свою жизнь посвятил Мариинскому театру. В 1980-х танцевал первые партии культовых балетов - "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта". С 2007 работал репетитором-балетмейстером театра. Он был, как тут говорят, хранителем балетной школы Мариинки, одного из самых знаковых театров страны.

"Это огромная утрата в том плане, что огромное количество молодежи, молодых артистов, тянулись к нему, хотели с ним работать и ко мне как к руководителю балетной труппы обращались с просьбой, чтобы можно было работать с Сергеем Вихаревым. Просили, чтобы он как можно чаще давал классы, и он делал это", - сказал и. о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев.

Его имя не печатают в репертуарных афишах. Но его творческий почерк можно узнать во многих из этих спектаклей. Этот человек так много мог еще сделать для развития российской культуры. Прощание с Сергеем Вихаревым пройдет завтра, похоронят его на Серафимовском кладбище.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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