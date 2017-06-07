Ростовчане заинтересовались Шекспиром после выхода "Гамлета в смайликах"

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Некоторые ростовчане требуют убрать с прилавков книжных магазинов литературную новинку. Это серия переводных изданий "Шекспир в смайликах". В нее вошли самые знаменитые пьесы великого классика, но в переработке других авторов, которые переписали оригинальный текст с использованием современных сленговых выражений и графических символов.