Ростовчане заинтересовались Шекспиром после выхода "Гамлета в смайликах"
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Некоторые ростовчане требуют убрать с прилавков книжных магазинов литературную новинку. Это серия переводных изданий "Шекспир в смайликах". В нее вошли самые знаменитые пьесы великого классика, но в переработке других авторов, которые переписали оригинальный текст с использованием современных сленговых выражений и графических символов.
Что это - литературное кощунство или примета эпохи - смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Егора Киселева.