На поддержку авиастроения в России направят около 41 млрд рублей

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На поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 млрд рублей. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев.

Около 41 миллиарда рублей в этом году планируется выделить из бюджета на развитие отечественного авиастроения, сообщает "ТВ Центр". Об этом в ходе рабочей поездки в Ульяновск заявил Дмитрий Медведев.

Там он посетил профильные предприятия. "Авиастар - СП", которое выполняет контракт с Министерством обороны на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, а также "Аэрокомпозит-Ульяновск", где изготавливаются композитные крылья новейшего российского лайнера МС-21.

Глава правительства также провел совещание с представителями отрасли. Тема - проблемы и дополнительные меры поддержки со стороны государства. Премьер пообещал ограничить покупки импортных бизнес-джетов госкомпаниями, но призвал избегать административного давления.

"Нам только предстоит себе полностью вернуть рынок. Пока мы не производили современных самолетов, российские перевозчики, как известно, закупали иностранную технику просто потому, что другой не было. Сегодня у нас есть новые модели, которые могут конкурировать. С 2011 года идут серийные поставки региональных самолетов "Сухой". В общей сложности построено более ста таких самолетов. Поставки МС-21 планируются с 2019 года", - заявил Медведев.

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