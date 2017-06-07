В Совфеде создадут комиссию по защите госсуверенитета

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В Совете Федерации будет создана комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Сенаторы считают, что наша страна столкнулась с открытыми, злонамеренными попытками воздействия, которые в конечном счете направлены на смену действующей власти. Сегодня этой проблеме были посвящены специальные слушания в верхней палате парламента.

Facebook-революции и обвинения России в хакерских атаках - новые, но далеко не последние инструменты войны, где не стреляют пушки. Хотя в числе потерь, по мнению отечественных сенаторов, окажется государственный суверенитет. Именно он и является главной целью Запада, который с каждым годом усиливает давление на страну, передает "ТВ Центр".

"Все это делается для того, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, демонизировать Россию, запугивать своих граждан мифической российской угрозой. За этим, очевидно, стремление ослабить нашу страну экономически, политически, повлиять на ее независимую внешнюю политику, на ее растущее влияние в мире", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По мнению Валентины Матвиенко, бессмысленно опровергать бездоказательные обвинения в адрес России. Необходимо нейтрализовать сами попытки вмешательства во внутренние дела страны. Речь, например, о некоммерческих организациях, которые финансируются за счет иностранных государств. Перед каждым избирательным циклом некоторые из НКО целенаправленно работают на дестабилизацию обстановки внутри страны. После проверки прокуратурой оказалось, что большинство из них подконтрольны Госдепартаменту США.

"Целью работы враждебных нашей стране организаций, как правило, являлась смена власти в России, в том числе по отработанным сценариям "цветных революций", а так же формирование лояльной и полностью подконтрольной западу политической элиты", - заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Теперь к проблеме сенаторы предлагают подойти системно, чтобы на постоянной основе противодействовать попыткам Запада вмешаться во внутренние дела России. В Совете Федерации предложено создать спецкомиссию по защите государственного суверенитета.

В настоящий момент в Совете Федерации работает восемь комиссий и большинство из них - временные. Повестка дня постоянно меняется и, в отличие от профильных комитетов, формировать комиссии можно исходя из актуальных, конкретных задач.

Одна из них, по мнению сенаторов, устранение возможной уязвимости российских законопроектов для внешний воздействий. Комиссии предлагается начать экспертизу каждого документа, как, например, это уже делается по антикоррупционным правилам. Не исключено, что и в отношении некоммерческих организаций будут выработаны дополнительные ограничения. Западные кураторы НКО продолжают финансировать антигосударственные настроения.

"Речь идет о том, что через физических лиц стали иностранные учреждения передавать финансирование некоммерческим организациям. Такая лазейка в законе есть. Не могу сказать, что уже очень широко ей пользуются, но ей пользуются. Мы эту информацию получили, и эта лазейка будет закрыта", - сообщил сенатор Андрей Клишас.

Еще одну угрозу национальной безопасности сенаторы видят в использовании западом иностранных СМИ, которые вещают на территории России. Определенную часть отечественных СМИ тоже подозревают в размещении заказного антигосударственного контента. Впрочем, зная об этой проблеме, в Совете Федерации подчеркивают, ущемлять свободу слова журналистов никто не намерен.

"Мы говорим, прежде всего, о вмешательстве в дела Российской Федерации из-за рубежа, в том числе с использованием тех возможностей, которые существуют в нашей стране. Но с финансированием, с организационной поддержкой, с политической тех, кто хочет в эти дела вмешаться. То, что касается нормальной конструктивной критики того, что происходит в нашей стране, тех, кто является гражданами России, кого ситуация в нашей стране затрагивает напрямую. Это не про эту комиссию, это не про эту инициативу", - сказал сенатор Константин Косачев.

По итогам сегодняшних парламентских слушаний подготовлен проект рекомендаций. Решением этих вопросов новая комиссия займется в первую очередь. Впрочем, сенаторы подчеркивают, что они не собираются "закручивать гайки" и принимать избыточные меры. Но проблема, которую предстоит решить, уже стала вызовом национальной безопасности страны.

Пётр Вершинин. Валерий Максимов. Павел Зернов. "ТВ Центр".

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