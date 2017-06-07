Экс-глава ФБР: Трамп предлагал прекратить расследование "российского дела"

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Бывший директор ФБР заявил, что Дональд Трамп предлагал ему прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом говорится в докладе, с которым Джеймс Коми выступит в четверг в сенатском комитете по разведке.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от проведения расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом говорится в докладе Коми, с которым он выступит в четверг в сенатском комитете по разведке.

"Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, а также не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России", - отметил экс-глава ФБР.

По словам Коми, Трамп интересовался него, что можно сделать для того, чтобы прекратить расследование "российского дела". В свою очередь, бывший глава ФБР ответил президенту, что спецслужбы сделают свою работу как можно быстрее и лучше.

9 мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Такое решение он мог принять по совету генерального прокурора США, а также его заместителя. Они объясняли это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

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