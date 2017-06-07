В Иране задержали подозреваемых в причастности к двойному теракту
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В Иране задержали пять человек, подозреваемых в причастности к террористическим атакам в Тегеране. Имена задержанных пока не раскрываются. В среду вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни.
Пять подозреваемых в причастности к терактам в Тегеране задержаны. Они находятся под следствием, передает "Интерфакс". Имена задержанных пока не раскрываются.
В среду утром две группы террористов атаковали мавзолей аятоллы Хомейни и парламент страны. В результате двойного теракта погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Группировка пригрозила устроить в стране новые теракты. Корпус стражей Исламской революции полагает, что к нападениям причастна Саудовская Аравия.
Как сообщает государственное агентство Ирана IRNA со ссылкой на заявление замглавы МВД Хоссейна Зульфикари, террористы, напавшие на парламент в Тегеране, были переодеты в женскую одежду.
Иранские власти также сообщали о третьей группе террористов. Ее участники готовили нападение, однако их удалось задержать до того, как они успели его совершить.
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