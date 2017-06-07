Коалиция США заявила о своем праве атаковать любые угрожающие силы

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Официальный представитель международной коалиции Райан Диллон заявил, что альянс имеет право атаковать любые угрожающие силы. Ранее сообщалось, что Россия созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за авиаудара коалиции во главе с США по сирийским военным.

Международная коалиция во главе с США имеет право атаковать любые силы, которые угрожают ей или ее партнерам. Об этом заявил официальный представитель альянса Райан Диллон.

"Мы оставляем за собой это право в отношении любой силы, которая представляет угрозу нашим силам, будь это "Исламское государство" (организация запрещена в России) или кто-либо еще", - приводит слова Диллона "Интерфакс". Он также отметил, что целью авиаудара были "силы режима президента Сирии Башара Асада".

Во вторник коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам Сирии в Ат-Танфе. В результате атаки двое военных погибли и еще более 15 ранены. Отмечается, что коалиция вынесла несколько предупреждений, а затем уничтожила два артиллерийских орудия ПВО и нанесла урон танку.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за авиаудара коалиции во главе с США по сирийским военным. По его словам, атака не была случайной и является началом открытого военного конфликта.

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