Поклонская написала Учителю письмо с просьбой показать "Матильду" экспертам

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Режиссер Алексей Учитель рассказал о персональном письме, который прислала ему депутат Госдумы Наталья Поклонская. В письме парламентарий попросила режиссера показать его фильм "Матильда" экспертам для оценки.

Режиссер Алексей Учитель получил персональное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской, в котором она попросила предоставить фильм "Матильда" для оценки ее экспертам, передает РИА Новости. Учитель добавил, что подробности истории он расскажет на пресс-конференции 13 июня.

Ранее адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина лично проконтролировать ход проверки в отношении депутата Натальи Поклонской. По мнению адвоката Учителя, в действиях Поклонской усматривается нарушение депутатской этики. Добрынин отметил, что ранее уже направлял соответствующее обращение в думскую комиссию по этике, но оно "вероятно, утрачено".

Публичный конфликт между Учителем и Поклонской разгорелся из-за фильма "Матильда". Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было. Картина Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.

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