КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

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КНДР произвела запуск нескольких противокорабельных ракет, они пролетели порядка 200 километров и упали в Японское море. Токио собирает дополнительную информацию об этих испытаниях, а также созывает Совет национальной безопасности. В последний раз Пхеньян проводил ракетные пуски в этом районе в конце мая.

Северная Корея провела очередные испытания, на этот раз выпустив не баллистические, а противокорабельные крылатые ракеты. Они пролетели 200 километров и упали в море, не повлияв на безопасность Японии. Тем не менее, власти страны срочно созывают совет национальной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

По мнению экспертов, КНДР таким образом выступила против очередной резолюции Совбеза ООН с критикой действий Пхеньяна. До этого, 29 мая, Северная Корея испытала новую баллистическую ракету средней или малой дальности. Япония тогда заявила решительный протест.

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