Убитого в США российского подростка похоронят в Москве

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18-летнего россиянина, который погиб в США, похоронят в Москве. Убийц подростка сейчас ищет полиция.

18-летнего Артема Зиберова, убитого в мэрилендском пригороде Вашингтона, похоронят в Москве. Это решение родственников погибшего, передает "ТВ Центр".

Подростка, у которого было и российское, и американское гражданство, нашли мертвым в машине вместе с другом. Их застрелили прямо на парковке. Подозреваемых пока нет. За любую информацию объявлено вознаграждение.

Родные убитого сообщили, что Артем жил в США вместе с матерью и отчимом, хорошо учился, готовился поступать в университет. В Москве у него остался отец и другие родственники.