Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура после годового перерыва
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Ракета-носитель "Протон-М" запущена с космодрома Байконур после годового перерыва из-за проблем с двигателями. Она вывела на орбиту американский спутник связи Echostar-21.
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником связи Echostar-21 после годового перерыва в запусках. Об этом говорится на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Видео пуска ракеты-носителя #ПротонМ с разгонным блоком #БризМ и космическим аппаратом #EchoStar21. pic.twitter.com/MbMzyGMSP1— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 июня 2017 г.
Пуск был произведен в 6:45. Отделение спутника планируется через 9 часов после запуска, то есть примерно в 15:58 по московскому времени. На данный момент головной блок выведен на расчетную орбиту.
Головной блок в составе #EchoStar21 и разгонного блока #БризМ выведен на расчетную орбиту. Отделение в 15:58 мск. pic.twitter.com/FHmQ0634p7— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 июня 2017 г.
Запуски ракет "Протон-М" приостановили с 9 июня 2016 года. Тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 возникли проблемы в работе двигателя ракеты-носителя. Космический аппарат все же вывели на орбиту, но эксперты "Роскосмоса" решили, что необходимо отозвать все дефектные двигатели и исправить их.
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