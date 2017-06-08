Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура после годового перерыва

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Ракета-носитель "Протон-М" запущена с космодрома Байконур после годового перерыва из-за проблем с двигателями. Она вывела на орбиту американский спутник связи Echostar-21.

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником связи Echostar-21 после годового перерыва в запусках. Об этом говорится на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Пуск был произведен в 6:45. Отделение спутника планируется через 9 часов после запуска, то есть примерно в 15:58 по московскому времени. На данный момент головной блок выведен на расчетную орбиту.

Запуски ракет "Протон-М" приостановили с 9 июня 2016 года. Тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 возникли проблемы в работе двигателя ракеты-носителя. Космический аппарат все же вывели на орбиту, но эксперты "Роскосмоса" решили, что необходимо отозвать все дефектные двигатели и исправить их.

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