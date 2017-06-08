Исаев: иранские спецслужбы прозевали теракт

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Случайно или нет то, что теракт в Иране произошёл на фоне раскола внутри арабских стран? Почему именно против Катара были выдвинуты обвинения в поддержке терроризма? Кто заинтересован в новом и весьма запутанном витке конфликта на Ближнем Востоке? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Исаев.