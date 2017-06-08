Исаев: иранские спецслужбы прозевали теракт
Теги: иран События. 25-й час катар
Случайно или нет то, что теракт в Иране произошёл на фоне раскола внутри арабских стран? Почему именно против Катара были выдвинуты обвинения в поддержке терроризма? Кто заинтересован в новом и весьма запутанном витке конфликта на Ближнем Востоке? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Исаев.
Теракт в Иране и дипломатический скандал вокруг Катара ведущий программы "События. 25-й час" обсудил с профессором института стран Азии и Африки Московского госуниверситета Владимиром Исаевым.
"Исламское государство (организация запрещена в России) пытается подчеркнуть тот момент, что никто от него не может уйти. Где-то, видно, иранские спецслужбы, отвлеченные на события вокруг Катара, мягко говоря, прозевали этот момент", - отметил Исаев.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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