Евросоюз готов изменить политику по отношению к России

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В Евросоюзе назрела ситуация для изменения курса в отношении антироссийских санкций и России, отметил постпред нашей страны при ЕС Владимир Чижов. При этом он затруднился сказать, когда именно "критическая масса политической воли будет достигнута".

Руководство Евросоюза в ближайшее время должно определиться с судьбой антироссийских санкций, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. По его мнению, сейчас в Европе назревает ситуация для изменения курса в отношении антироссийских ограничительных мер и России в целом, пишет газета "Известия".

Постпред России при ЕС добавил, что "этому есть немало свидетельств". При этом он затруднился сказать, когда именно "критическая масса политической воли будет достигнута".

Чижов добавил, что ближе к концу июня можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских санкций, действие которого истекает 31 июля. Он добавил, что это так называемые секторальные, или экономические, меры.

По его словам, представители ряда стран выступают не только за ослабление санкций, но и вообще за их отмену. Однако другая группа государств ЕС, напротив, требует ужесточения ограничительных мер. В результате, как отметил Чижов, председательствующий на этом совещании подводит итог: "дескать, поскольку есть разброс мнений, давайте оставим все как есть".

Чижов добавил, что это происходит ради сохранения единства ЕС, что стало для Брюсселя самоцелью. "Главное — сохранено единство ЕС, все поддержали это решение". Когда сохранение единства ЕС становится самоцелью, ничего хорошего ждать не приходится. Да и единство на основе того, чтобы оставить все как есть, — тоже путь в никуда", - подчеркнул постпред России при Евросоюзе.

Он добавил, что российская тема регулярно обсуждается и в Европарламенте. При этом он отметил, что большинство в ЕП пока настроено критически в отношении России. "Надо учитывать, что резолюции, которые принимаются в Европарламенте, не имеют обязывающей силы для исполнительных структур ЕС", - напомнил Чижов.