Губернатор Нью-Йорка попросил Трампа начать депортацию мигрантов с него

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил президенту Дональду Трампу депортировать его в связи с ужесточением иммиграционного режима в США. Куомо, который, как и Трамп, является уроженцем нью-йоркского района Куинс, напомнил, что все жители Нью-Йорка являются мигрантами, в том числе и сам глава государства.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил президенту США Дональду Трампу начать с него депортацию иммигрантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление главы региона.

"Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни тогда с меня, потому что я считаю себя иммигрантом", - сказал губернатор.

Как и Трамп, Куомо родился в нью-йоркском районе Куинс. Его дед переселился в США из Италии, а отец - Марио Куомо - также был губернатором, и в 1992 году был одним из кандидатов на пост президента от Демократической партии.

"Нью-йоркцы знают, что все мы являемся иммигрантами. И ты, мой друг, тоже им являешься", - заявил Эндрю Куомо, обращаясь к Трампу.

Нынешний президент США родился в Нью-Йорке в 1946 году. У его отца были немецкие корни, мать была уроженкой Шотландии.

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